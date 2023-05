Heimkino-Highlights der Woche: Die Rache der Meere

Diese Woche gibt es die Filme "Der Schwarm", "Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer" und "Magic Mike – The Last Dance" neu auf DVD und Blu-ray. Wir stellen Ihnen hier die Neuerscheinungen vor.

Jahrelang hieß es, Frank Schätzings "Der Schwarm" (2004) sei filmisch schlichtweg nicht umzusetzen. Eine bereits 2006 angekündigte Hollywood-Adaption kam nie zustande. Was auch immer vorherige Projekte zum Scheitern brachte: Die international Co-produzierte Event-Serie "Der Schwarm" machte das vermeintlich Unmögliche möglich und konnte zum Start der ZDF-Ausstrahlung Anfang März 2023 quotentechnisch überzeugen: Insgesamt sahen im Durchschnitt etwa 6,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die ersten beiden Folgen. Der Marktanteil betrug 24,4 Prozent – trotz oder gerade wegen der Kritik von Romanautor Frank Schätzing. "Der Schwarm" erscheint nun ebenso wie der Animationsspaß "Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer" und die Komödie "Magic Mike – The Last Dance" auf DVD und Blu-ray.

"Der Schwarm" (VÖ: 28. April) In bildgewaltigen Aufnahmen erzählt die achtteilige Serie "Der Schwarm", wie weltweit ungewöhnliche Dinge in den Ozeanen vor sich gehen – seien es Meerestierpopulationen, die sich so schnell vermehren, dass es biologisch nicht zu erklären ist, oder Wale, die plötzlich beginnen, Menschen zu attackieren. "In den letzten Tagen und Wochen haben wir alle Dinge gesehen, die unmöglich scheinen und doch existieren", stellt auch der Meeresbiologe Sigur Johanson (Alexander Karim) fest. "Etwas benutzt die Meere als Waffe gegen uns." Johanson und sein Team – und mit ihnen zahlreiche weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die von Stars wie Leonie Benesch und Cécile de France verkörpert werden – sind überzeugt: Hinter den Angriffen steckt offenbar eine unbekannte Schwarmintelligenz, die versucht, die Menschheit auszulöschen. 40 Millionen Euro verschlang die aufwendige Serienproduktion angeblich. Das internationale Ensemble der durchaus charakterzentrierten Erzählung überzeugt auf jeden Fall: Mit von der Partie sind unter anderem Oliver Masucci, Klaas Heufer-Umlauf und die finnische Schauspielerin Krista Kosonen ("Beforeigners").

Preis DVD: circa 40 Euro

DE, 2023, Regie: Barbara Eder, Laufzeit: 360 Minuten

"Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer" (VÖ: 4. Mai) Achtung, Fantasy: Der Animationsspaß beginnt in einer geheimen unterirdischen Stadt in Ägypten, die von zahllosen Mumien bevölkert wird. Drei von ihnen – eine Prinzessin, ein ehemaliger Streitwagenlenker und dessen jüngster Bruder – müssen diesen geschützten Raum aber bald verlassen, um sich auf eine wichtige Mission zu begeben. Und das ausgerechnet im modernen London! Ein britischer Schatzjäger hat nämlich einen bedeutsamen königlichen Ring gestohlen, und der muss unbedingt wieder nach Hause in die Unterwelt geschafft werden. Mumien in London, das ist an sich natürlich eine extrem belastete Geschichte. In diesem Fall geht es aber nicht in erster Linie um die Aufarbeitung britischer Grabräuber-Vergehen, sondern um leichte Unterhaltung auch für die Kleinsten. Drei alte Mumien im heutigen London, das ist mal ein etwas anderer "Culture Clash". Unter den Sprecherinnen und Sprechern von "Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer" finden sich einige prominente Namen, Hugh Bonneville ("Downton Abbey") etwa synchronisierte für die Original-Fassung den fiesen Archäologen Lord Carnaby.

Preis DVD: circa 13 Euro

ES, 2023, Regie: Juan Jesús García Galocha, Laufzeit: 85 Minuten

"Magic Mike – The Last Dance" (VÖ: 27. April) Channing Tatum hatte sich vor einigen Jahren eigentlich schon offiziell von seiner Rolle als Magic Mike verabschiedet, jetzt gönnt er dem gut gebauten Stripper doch noch einen letzten großen Auftritt. Mike Lane (Tatum) arbeitet als Barkeeper, nachdem wieder einmal nichts aus einem neuen großen Geschäft wurde. Als Stripper ist er nicht mehr aktiv – aber er hat's noch drauf. In Miami trifft er auf Maxandra Mendoza (Salma Hayek), die beiden verbringen eine Magic-Mike-Nacht mit allem, was dazugehört. Und sie wollen mehr. Die temperamentvolle Maxandra lädt Mike nach London ein, wo er sich mit ihrer Hilfe einen großen Traum erfüllen will: eine eigene Striptease-Show der Extraklasse. Nicht nur nackte Haut soll es sein, sondern Kunst. Süße Stripper, Leidenschaft und Romantik – das sind natürlich auch wichtige Elemente in "Magic Mike – The Last Dance". Mike kümmert sich um ein Showkonzept, führt Castings durch und zeigt den anderen Tänzern zwischendurch auch selbst mal, wie man es richtig macht. Maxandra denkt derweil aber schon viel weiter. Diese von ihr mit aufgebaute Show soll ein echtes Statement sein.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2023, Regie: Steven Soderbergh, Laufzeit: 112 Minuten