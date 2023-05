Bruce Willis ist erstmals Opa geworden: Enkelin da

In der Kommentarspalte gratulierten ihr Fans und ihre Familie, darunter auch ihre Mutter Demi Moore: "Pure Liebe für dieses kleine Vögelchen." Emma Willis, die Frau ihres Vaters, kommentierte mit "Wir lieben sie so so sehr." Auch zahlreiche Stars gratulierten der frisch gebackenen Mutter. "Ist das das süßeste Baby aller Zeiten?!", schrieb Schauspielerin Alyssa Milano, die neben zahlreichen Promis wie Claire Holt, Nikki Reed und Jenna Dewan ihre Freude zum Ausdruck brachte.