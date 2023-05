Jack White erwartet siebtes Kind mit 83 Jahren

Herzlichen Glückwunsch, Jack White! Der Musikproduzent wird im Oktober zum siebten Mal Vater. Und das in einem Alter, nämlich dann 83, in dem andere Männer eher schon Großvater werden. Wie der im September 1940 als Horst Nußbaum geborene Schlagerstar gegenüber "Bild" bestätigte, sei seine 44 Jahre jüngere Partnerin im vierten Monat schwanger.

Bereits 2019 sind White und seine vierte Ehefrau Rafaella Eltern geworden. Gegenüber der "Bild" "rechtfertigte" der Produzent den späten Nachwuchs so wie einst Franz Beckenbauer: "Der Herrgott freut sich über jeden neuen Erdenbürger", erklärte er damals. Ähnlich äußerte er sich nun über den nächsten Nachwuchs: "Ich glaube, der liebe Gott hat es so gewollt", sagte er der "Bild" am Montag. Eigentlich habe er mit der Familienplanung "längst abgeschlossen", so White.