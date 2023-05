Freddie Mercurys Privatsammlung wird versteigert

Mehr als 1.500 Gegenstände aus der privaten Sammlung von Freddie Mercury können demnächst in einer Auktion ersteigert werden. Wie das britische Auktionshaus Sotheby's ankündigte, sollen am 6., 7. und 8. September drei Versteigerungen in London sowie parallel drei Online-Auktionen stattfinden. Zuvor werde die Sammlung vom 4. August bis zum 5. September in den Galerie-Räumen von Sotheby's in London ausgestellt.