"Die Schweiz und die Schokolade": Infos zur Doku bei 3sat

Schweiz und Schokolade - das passt zusammen. Doch warum ist das Land für dieses leckere Genussmittel so berühmt geworden? Dokumentarfilmer Dave D. Leins widmet sich in seinem Film "Die Schweiz und die Schokolade" der Leckerei und beleuchtet zugleich die Schattenseiten der globalen Produktion.

Die Schweizer lieben Schokolade! Das zeigt zumindest eine Statistik, die im März 2023 veröffentlicht wurde. Alleine im Jahr 2022 lag der Pro-Kopf-Konsum bei elf Kilo. Ein Jahr zuvor waren es sogar 11,3 Kilogramm. Aber warum lieben die Schweizer den süßen Genuss so sehr? Warum ist ausgerechnet die Schokolade aus der Schweiz so beliebt in aller Welt? Und woher kommt eigentlich Kakao? Diese und noch weitere Fragen beantwortet Dokumentarfilmer Dave D. Leins in seinem Film "Die Schweiz und die Schokolade", der nun zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen ist.