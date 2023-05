"The Taste": Infos zum Start der neuen Staffel

Die charmante SAT.1-Kochshow geht in die neue Staffel – und gibt Kandidatinnen und Kandidaten, die bereits in einer der früheren Staffeln dabei waren, sich aber nicht durchsetzen konnten, die Chance, jetzt endlich ihr Kulinarik-Können erfolgreich unter Beweis zu stellen.

The Taste Show • 03.05.2023 • 20:15 Uhr

Es ist große Aufregung im Spiel. Sowie natürlich Zeitdruck und Lampenfieber. Und manchmal zittern einfach im ungünstigsten Moment selbst die erfahrensten Hände. Keine Frage, hier hat man es schnell mal vermasselt. Doch nun gibt es in den sieben neuen Folgen der SAT.1-Kochshow "The Taste" erstmals eine zweite Chance für all diejenigen früheren Teilnehmer, denen in der entscheidenden Prüfungsphase ein Malheur passierte oder deren Kochkünste damals einfach noch nicht wirklich überzeugten.

Wiedersehen mit den Kandidaten Die elfte Staffel der beliebten Reihe will diesmal auch denjenigen Kandidatinnen und Kandidaten eine zweite Chance geben, die schon einmal großartige Genüsse auf die kleinen Löffel gezaubert hatten – sich damals aber noch nicht durchsetzen konnten.

So darf man sich etwa auf ein Wiedersehen mit der 56-jährigen Fleischermeisterin und Kochkurs-Leiterin Christa aus Nienhagen freuen. Sie schafft es in der allerersten Staffel 2013 weit, aber letztlich doch nur auf den ungeliebten vierten Platz. Ebenfalls zum zweiten Mal dabei ist der mit 27 Jahre noch recht junge Küchenchef und Fast-Sternekoch Egor aus Düsseldorf. Er hatte eigentlich einen ehrgeizigen Plan: Nach seiner Teilnahme in Staffel zwei im Jahr 2014 sah der Karrieretraum eigentlich vor, eines Tages als Gastjuror zu "The Taste" zurückzukehren. Jetzt tritt er eben noch mal als Wettbewerber an.

Wer landet bei welchem Coach? Spannend ist auch die Frage, in welchen Teams die "Rückkehrenden" landen – wieder beim damaligen Coach? Und wie reagiert nun die Jury? Das Coach- und Jury-Team setzt sich aktuell aus Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue zusammen. Neu stößt Nelson Müller dazu, der im vergangenen Jahr noch Gastjuror in der Jubiläumsstaffel von "The Taste" war und nun festes Sendungsmitglied wird. "Letztes Jahr habe ich als Gast die Löffelkreationen der Kochtalente mit melodischen Themen zum Klingen gebracht. Dieses Jahr werde ich vielleicht ganz andere Töne anschlagen", sagt der neue Star-Coach nun.

Angelina Kirsch moderiert die sieben neuen "The Taste"-Folgen, die ab sofort immer mittwochs, um 20.15 Uhr, bei SAT. 1 und auf Joyn laufen.

The Taste – Mi. 03.05. – SAT.1: 20.15 Uhr