"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Weinberg": TV-Kritik zur achten Folge

Vor fünf Jahren, am 5. Mai 2018, lief im ORF und im Ersten der Film "Blind ermittelt – Die toten Mädchen von Wien". Philipp Hochmair spielte Alexander Haller, jenen Kommissar, der bei einem Anschlag sein Augenlicht und die Lebensgefährtin verlor und danach – lebensmüde – von einem in Wien gestrandeten Berliner Taxifahrer (Andreas Guenther) vorm Suizid bewahrt wurde. Ansonsten wohnte der blinde Ex-Kommissar als trauriger Dandy in einem alten Grandhotel, das seiner Familie gehörte. Klar: "Blind ermittelt" sollte vielleicht mal eine etwas andere Krimiserie in der deutschsprachigen Krimilandschaft werden. Doch aus dem Zwitterstart zwischen Skurrilität und Gewöhnlichem ist mittlerweile eher Dienst nach Vorschrift geworden.

Zwei Millionen Euro sollen die Angehörigen besorgen, und sie haben dafür nur 48 Zeit. Pauls Mutter (Nina Kronjäger) möchte die Polizei aus der Angelegenheit heraushalten, was die "Privaten" Haller und Falk ins Spiel bringt. Die Recherchen des "Blind ermittelt"-Duos führen alsbald in die Weinberge oberhalb Wiens. Die Heimat des berühmten Heurigen – sowohl des Weines als auch der ebenso betitelten Gasthäuser. Insofern probiert sich der Krimi auch ein bisschen an einer kritischen Erzählung jener Szene: Der dortige Weinbauer Tomasek (Martin Leutgeb) gerät ebenso als Verdächtiger ins Visier wie andere Mitglieder der Szene wie Leo (Daniel Langbein). Nebenbei der Bruder von Pauls Schwarm Rita (Lisa-Lena Tritscher) und jemand, der mit Drogen zu tun hat. Schließlich gibt es da noch Pauls reichen Onkel Heinrich (Fritz Karl) – wohl der Einzige in der Familie, der eine entsprechende Summe auftreiben könnte, welche die Entführer fordern. Trotz all dieser Spuren stecken Haller und Falk in ihrem Fall irgendwie fest. Derweil drängt die Mutter des Entführten auf die Geldübergabe.