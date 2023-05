Türkei-Wahl: Darum berichten die "Tagesthemen" live aus Istanbul

Es ist wieder soweit: Am 14. Mai wählen die Türken sowohl ein neues Parlament als auch einen neuen Präsidenten. Es verspricht eine spannende Wahl in dem vom Erdbeben gezeichneten Land zu werden. Die "Tagesthemen" berichten live vom Kampf Duell zwischen Erdogan und der Opposition.

Vor drei Wochen besuchte Ingo Zamperoni mit den "Tagesthemen" das Atomkraftwerk Isar 2 in Bayern. Grund für die Sonderausgabe der Nachrichtensendung war der deutsche Atomausstieg. Noch in diesem Jahr, kündigte damals der Zweite Chefredakteur ARD-aktuell, Helge Fuhst. an, werde es weitere Sonderausgaben von ungewöhnlichen Orten geben.

Nun ist klar, worauf er genau anspielte: Am Montag, 8. Mai, um 22.15 Uhr, begrüßt Caren Miosga die Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten live aus Istanbul. Vor der beeindruckenden Kulisse der Hagia Sophia und der Blauen Moschee wird sie über die bevorstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai berichten.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Wie geht es Türkinnen und Türken drei Monate nach dem verheerenden Erdbeben? Was erwarten Befürworterinnen und Befürworter des amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan? Und was erhoffen sich dessen Gegnerinnen und Gegner? Und wie steht es eigentlich um die Frauenrechte in dem muslimisch geprägten Land? Als Interviewpartner sind die ehemalige CNN-Moderatorin Nevsin Mengü und der Menschenrechtsanwalt Veysel Ok angekündigt. Weitere Gespräche mit dem Präsidenten und seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu sind angefragt.

"Die Wahl in der Türkei ist nicht nur für Deutschland und Europa wichtig" "Noch nie musste der türkische Präsident Erdogan so sehr um seine Wiederwahl bangen", erklärt Caren Miosga die derzeitige Situation in der Türkei: "Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage und des furchtbaren Erdbebens im Februar gibt es erstmals seit 20 Jahren eine echte Wechselstimmung. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, mit den Menschen in der Türkei persönlich sprechen zu können über diese spannende Wahl."

Helge Fuhst ergänzt: "Die Wahl in der Türkei ist nicht nur für Deutschland und Europa wichtig, auch für die türkische Community ist sie von besonderem Interesse. Auch aus diesem Grund ist für uns alle der Blick auf diese Wahl von großer Bedeutung. Mit unserer 'Tagesthemen'-Sendung aus Istanbul wollen wir dazu unseren Beitrag leisten."

Bereits einen Tag vor der Sendung, die im Anschluss in der ARD-Mediathek und auf tagesschau.de abrufbar sein wird, meldet sich Caren Miosga in einer Live-Schalte im Rahmen der "Tagesthemen" am Sonntag, 7. Mai, um 22.45 Uhr, im Ersten.