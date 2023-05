David Lynch will nicht, das seine Filme auf Handy geschaut werden

Seine Meinung hat sich also in den vergangenen 20 Jahren kaum geändert. Bereits Ende der 2000er-Jahre prangerte der Regisseur im Bonusmaterial der DVD zu seinem letzten Film "Inland Empire" diejenigen an, die Filme auf winzigen Handy-Bildschirmen schauen: "Wenn man den Film auf einem Telefon abspielt, wird man ihn in einer Billion Jahren nicht erleben", betonte er damals. "Du denkst, du hast ihn gesehen, aber du wirst betrogen." Es sei einfach nur traurig, zu denken, man hätte einen Film gesehen, auf seinem verdammten Telefon – "Seien wir ehrlich."