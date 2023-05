"Terra X: Europa in ...": Infos zur Sendung mit Mirko Drotschmann

In der zweiten Folge der neuen ZDF-Wissensreihe "Terra X: Europa in ..." widmet sich Mirko Drotschmann "Der Zeit der Völkerwanderung". Er zeigt unter anderem, dass die Spuren jener Zeit bis heute in unserer Kultur präsent sind.

Terra X: Europa in ... Dokumentation • 07.05.2023 • 19:30 Uhr

Während der "Völkerwanderung" zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert haben Westgoten und die Vandalen die "Ewige Stadt" gleich zweimal überfallen und so das Ende des Imperiums herbeigeführt. So zumindest lehren es zahlreiche Quellen heute. Doch stimmt diese Geschichte wirklich? Mirko Drotschmann begibt sich im zweiten Teil der neuen ZDF-Reihe "Terra X: Europa in ..." auf Spurensuche.

Neue Ereignisse aus Antike und dem Mittelalter Auf einer Reise quer durch Europa trifft der auch als "MrWissen2go" bekannte Journalist Forscherinnen und Forscher, die einen neuen Blick auf die Ereignisse zwischen der Antike und dem Mittelalter werfen – mit interessanten Erkenntnissen: Die namensgebenden "Völker" waren streng genommen gar keine homogene Volksgruppe, sondern ein Zusammenschluss unterschiedlicher Ethnien mit einem Ziel: Sie wollten am Römischen Reich teilhaben, es jedoch keinesfalls zerstören. Durch ihren Handel mit und den Kampf für die Römer erlangten die Völker wichtiges Wissen: Die Westgoten etwas errichten nach Vorbild der Römer die Königsstadt Reccopolis im heutigen Spanien. Außerdem erhofften sich die Migranten Zuflucht, nachdem ein Kälteeinbruch die Hunnen aus Asien nach Europa getrieben hatte.

Die angelsächsischen Vorfahren Die Spuren jener Invasion, auch das ist Thema der 45-minütigen Wissenssendung, wirken bis heute nach: England etwa bekam seinen Namen von den Angelsachsen, die im 5. Jahrhundert die Macht über die einst römische Provinz übernahmen. Genanalysen zeigen heute, dass mehr als die Hälfte englischer Männer angelsächsische Vorfahren hat. Vom Einfluss der "Völkerwanderung" auf Kulturen und Traditionen Europas ganz zu schweigen.

Eine Woche später, am Sonntag, 14. Mai, um 19.30 Uhr, widmet sich Mirko Drotschmann einer weiteren spannenden Epoche der europäischen Geschichte: Unter dem Titel "Terra X: Europa in ... Der Zeit des Absolutismus" besucht der 37-Jährige unter anderem Versailles, das Schloss des "Sonnenkönigs" Ludwig XIV. Beide Episoden sind ebenso wie die erste Episode der Reihe "Terra X: Europa in ... Der letzten Eiszeit" seit Mittwoch, 26. April, in der ZDFmediathek und unter terra-X.zdf.de abrufbar.

