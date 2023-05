"Herzstolpern (1)": TV-Kritik zum ZDF-Zweiteiler

Die Liebesgeschichte zweier junger Menschen wird in dem Zweiteiler "Herzstolpern" erzählt. Die beiden Verliebten mit Trisomie 21 müssen mit ihren besorgten Eltern klarkommen, die nur schwer loslassen können.

Inklusion, in diesem Fall das Erzählen von zwei Hauptcharakteren mit Trisomie 21 in einem Liebesfilm, so etwas hatte bislang wenig Chancen auf Sendeplätzen, die der "reinen" Unterhaltung dienen. Mit dem ZDF-Zweiteiler "Herzstolpern" ändert sich das nun: Felix (Benjamin Raue) hat das Down-Syndrom – und neuerdings eine große Liebe: Emma (Juliane Siebecke), die er beim Theaterprojekt auf dem Bauernhof von Elisa (Anna Maria Sturm) kennenlernte, trägt ebenso wie Felix ein "Bonus"-Chromosom mit sich herum. Tischler Alexander (Sebastian Ströbel), der sich liebevoll um seinen Teenager-Sohn kümmert, betrachtet dessen Großwerden mit gemischten Gefühlen. Immerhin ist Felix schwer herzkrank und soll sich nicht überfordern. Silke (Lena Reinhold), Felix' Mutter und Partnerin von Alexander, ist selten zu Hause und auf Business-Pfaden unterwegs. Sie liebt Mann und Kind, doch ihre Abwesenheit schafft auch Frust und Konflikte. Bliebe noch das lesbische Paar Lucia (Clelia Sarto) und Eva (Janina Elkin), die Mütter von Emma. Lucia ist mit ihrem Vater in Italien (Sandro Di Stefano) zerstritten. Er hat seine Enkeltochter noch nie gesehen – und taucht plötzlich auf dem Bauernhof von Elisa auf.

Andere Perspektive auf das Leben und die Welt Die Begegnung mit ihrem Opa und ein Streit mit Lucia bewegen Emma dazu, spontan abzuhauen und nach Italien reisen zu wollen. Der verliebte Felix "wächst" an diesem Plan und will seine Freundin unterstützen. Das Paar nutzt eine Übernachtung im Bauernhof, um sich in der Nacht aus dem Staub zu machen.

Die Eltern der beiden Verschwundenen sind zutiefst besorgt. Auch Elisa fühlt sich verantwortlich für die Flucht ihrer Bauernhof-Kinder und begleitet Alexander, als dieser mit seinem Bus Richtung Süden aufbricht, um die verliebten Ausreißer zu suchen. "Herzstolpern – Neustart ins Leben", der zweite Teil der Erzählung, läuft bereits am folgenden Abend, am Montag, 9. Mai, um 20.15 Uhr. Beide Filme stehen bereits ab Freitag, 5. Mai, in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Die Liebe und ihre verschlungenen Wege, ein bisschen Gefahren-Thrill, enttäuschte Gefühle und die große Liebe, die an allen Ecken und Enden des Lebens wirken kann: "Herzstolpern" (Buch: Anja Flade-Kruse und Claudia Kaufmann, Regie: Peter Stauch) erfindet das "Herzkino" in Sachen Plot keineswegs neu. Schnell kann man hier sehen oder zumindest erahnen, welche Konflikte sich bei den nicht "eingeschränkten" Paaren und emotionalen Seilschaften über zweimal 90 Minuten entwickeln dürften. Sei's drum, denn wirklich innovativ ist hier der Plan, "Behinderung" nicht als Problemfall darzustellen, sondern als leicht andere Perspektive auf das Leben und die Welt. Und eigentlich sind es ja auch die Eltern und nicht "behinderten" Menschen, die sich in diesem Plot unklar über ihre Gefühle und Wünsche sind: der vielleicht klügste "Move" eines ansonsten recht braven Romantik-Zweiteilers.

Unterhaltsame Geschichte mit messerscharfen Momenten Zu loben ist das Projekt "Herzstolpern" dennoch, denn es dürfte einer der ersten inklusiven Drehs des ZDF auf dem "Herzkino"-Sendeplatz sein – vielleicht sogar eines der ersten Fernsehspiele des Senders überhaupt, in dem zwei Menschen mit Trisomie 21 Hauptrollen bekleiden.

Felix und Emma, die über ihre Darsteller eine große Sensibilität vermitteln, werden auf ihrer Flucht ohne Begleitperson immer wieder von skeptischen Bahnkontrolleuren oder Café-Besitzerinnen angesprochen: Ob sie denn alleine unterwegs sind? Dann wird ihnen das Abstempeln der Fahrkarten oder die Rechnung für zwei heiße Schokoladen in einfachen Worten erklärt, oder man duzt die beiden Jung-Erwachsenen einfach. An diesen Stellen bekommen die Kurzzeit-Begegnungen der Verliebten schon mal ihr Fett weg – vor allem durch die kampfeslustige Emma. Insgesamt erzählt "Herzstolpern" zwar eine recht zahme Story, diese hat aber durchaus ihre messerscharfen Momente.

