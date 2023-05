Andrea Kiewel startet mit Darts-Party in die neue "Fernsehgarten"-Saison

Der ZDF-"Fernsehgarten" öffnet am Sonntag, dem 7. Mai, wieder seine Pforten. Andrea Kiewel startet in eine neue Saison mit prominenten Gästen und bunter Unterhaltung. An den folgenden 19 Sonntagen hat sich die Moderatorin mit der beliebten Show ihren vormittäglichen Sendeplatz gesichert.