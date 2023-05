Zuschauer stürmen auf "Fernsehgarten"-Bühne: Kiewel überrumpelt

Überraschung für Andrea Kiewel gleich zum Auftakt der neuen Saison des ZDF-"Fernsehgartens". Es stürmten plötzlich Zuschauer hinter dem Rücken der Moderatorin auf die Bühne. Zunächst war Andrea Kiewel überrumpelt, bis sie bemerkte, was sich nur wenige Meter entfernt abspielte.

Ein Fettnapf namens "Fernsehgarten": Eine Weile verging kaum ein Montag, an dem Andrea "Kiwi" Kiewel nicht in den Medien lesen musste, welcher Lapsus ihr tags zuvor auf der ZDF-Unterhaltungsbühne wieder unterlaufen sei. Auch beim Saisonauftakt am Sonntag verlief wieder einmal nicht alles nach Plan: Bereits zu Beginn der Sendung stürmten drei Zuschauer auf die Bühne – hinter dem Rücken der Moderatorin, die die unvorhergesehenen Gäste zunächst nicht bemerkte.