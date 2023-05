"ESC vor acht": Infos zum Musik-Wettbewerb im Ersten

Am Samstagabend, 13. Mai, steigt das ESC-Finale von Liverpool. In der Beatles-Stadt wird der europäische Musik-Wttbewerb wegen des Krieges in der Ukraine, dem Siegerland 2022, ausgetragen. In der Woche davor bereiten vier kurze Berichte unter dem Titel "ESC vor acht" im Ersten auf den großen Abend vor.

ESC vor acht Unterhaltungsmagazin • 08.05.2023 • 19:45 Uhr

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und weil der NDR längst weiß, welchen (Reichweiten)schatz er mit der deutschen Organisation und Übertragung des Eurovision Song Contests in den Händen hält, werden auch die Formate im traditionellen Fernsehen, der ARD-Mediathek und im Netz immer zahlreicher, die rund um das glamouröse Super-Event europäischer Unterhaltung gestrickt werden. In vier fünfminütigen Folgen "ESC vor acht", die von Montag bis Donnerstag um 19.45 Uhr im Ersten zu sehen sind, meldet sich Moderatorin Alina Stiegler bereits direkt aus Liverpool, um Spannung und Vorfreude auf einen langen Samstagabend am 13. Mai zu verbreiten.

Alle Infos rund um den ESC finden Sie hier.

Daumen drücken für "Lord of the Lost" Natürlich wird die Hamburger Dark-Rock-Band "Lord of the Lost", die Deutschland in diesem Jahr vertritt, mit Stiegler vor der Kamera stehen, um ihre Liverpooler Woche und den Ablauf der Vorbereitungen für die teilnehmenden Künstler zu erklären. Wie sieht die Location aus? Und wie funktioniert eigentlich so eine Mega-Show, in der all die aufwendigen, komplizierten Dinge, die dort passieren sollen, am Ende leicht und unbeschwert aussehen sollen?

Im Interview mit prisma hat "Lord of the Lost"-Frontmann Chris Harms über seine ESC-Teilnahme und seine Erwartungen gesprochen.

Nach den vier Fünfminuten-Quickies "ESC vor acht" meldet sich dann am Samstagabend, 20.15 Uhr, Barbara Schöneberger aus Liverpool mit der Sendung "ESC – Der Countdown". Um 21 Uhr beginnt das eigentliche Finale "Eurovision Song Contest 2023". Die beiden Halbfinals am 9. und 11. Mai werden übrigens wie im Vorjahr auf der Homepage des ESC und vom ARD-Digitalsender One ab 20.15 Uhr übertragen. Der erste Act betritt allerdings auch hier erst gegen 21 Uhr die Bühne.

ESC vor acht – Mo. 08.05. – ARD: 19.45 Uhr