Lustige "Tagesschau"-Panne: Judith Rakers beweist Humor

Am Montagmorgen hatte die Nachrichtensprecherin kurzzeitig mit Tonproblemen zu kämpfen. In der 8-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" im Ersten übertrug das Ansteckmikrofon keinen Ton, weshalb die 47-Jährige kurzerhand auf ein Handmikrofon mit Kabel zurückgreifen musste: "Wie ich gerade höre, haben wir keinen Ton", erklärte sie den Zuschauerinnen und Zuschauern: "Deshalb mache ich jetzt mal 'old school' mit diesem Mikrofon weiter."

Einen Schnappschuss aus der Sendung teilte Rakers im Anschluss an die Ausstrahlung auf Twitter: "Wenn du um 3 Uhr zur Frühschicht aufstehst und dann eine Panne wegen eines defekten Akkus am Ansteckmikrofon passiert", schrieb sie dazu: "Macht interessanterweise viel wacher als Kaffee."

Begeisterung für Rakers Auftritt

Humorvoll waren auch die anschließenden Nutzerkommentare: "... auf den ersten Blick dachte ich, es wär' 'ne heimliche ESC-Bewerbung", kommentierte ein User, woraufhin Rakers antwortete: "So richtig heimlich war es ja nicht." Bei dieser Assoziation sollte es nicht bleiben: "Bei dem Einsatz dieses Haverie-Mikrofons denke ich immer, dass gleich eine 'SingStar'-Session startet", kommentierte ein anderer Nutzer, "Ich hab auch kurz überlegt", antwortete Rakers: "Singe ja ganz gern Karaoke... " Ältere Semester mussten offenbar an eine ganz andere Sendung denken: "Fehlt nur 'Licht aus, Spot on'", schrieb ein Nutzer in Bezug auf die legendäre ZDF-Musiksendung "Disco" mit Ilja Richter.