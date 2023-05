Wirbel um das "ARD-Mittagsmagazin": Übernimmt der MDR?

Beim "ARD-Mittagsmagazin" arbeiten nach eigener Aussage "in verschiedenen Gewerken etwa 100 feste und freie Mitarbeiter in Berlin". In der Redaktion hatte zunächst das Gerücht die Runde gemacht, dass die Sendung "in ein Unterhaltungs- und Verbraucherprogramm am Vormittag integriert werden" soll, das beim SWR in Baden-Baden angesiedelt ist: das "ARD-Buffet". In einem Redaktionspapier war dazu eindeutig Stellung bezogen worden: "Wir sagen: Ein medienpolitisches Desaster, wenn sich das bewahrheitet." Und weiter: "Erfolgreiche politische Berichterstattung aus der Hauptstadt mit Perspektive aus dem Osten der Republik würde gegen Unterhaltung in Baden-Baden eingetauscht – trotz hoher Zuschauerzahlen und hoher qualitativer Maßstäbe, für die unsere Sendung – das 'ARD-Mittagsmagazin' – steht. Die senderübergreifende Kooperation von ARD und ZDF durch das Mittagsmagazin droht damit zu scheitern, weitere Folgekosten würden entstehen. Wir fragen uns, wie das den Beitragszahlern vermittelbar sein soll."