Neuzugang bei "Alles was zählt": Alle Infos zu Laura Egger aka Ava Grothe

Ein frischer Wind weht bei "Alles was zählt": Laura Egger zieht ein in die Familie der beliebten RTL-Daily-Soap. Als neue Co-Trainerin des Steinkamp-Kaders sorgt Ava Grothe für Spannung auf dem Eis und auch in Sachen Liebe ist sie gut im Training! Wir stellen Ihnen Laura Egger aka Ava Grothe genauer vor.

Am 8. Mai feierte Laura Egger als Ava Grothe ihren Einstand bei "Alles was zählt". Wer ist die neue Co-Trainerin des Steinkamp-Kaders?

Ava Grothe bekommt bei "Alles was zählt" große Herausforderung Neuzugang Ava Grothe war bereits in ihrer Kindheit eine talentierte Eiskunstläuferin und konnte einige Medaillen gewinnen. Doch durch eine schwere Verletzung zu Beginn ihrer Profilaufbahn musste Ava ihren Traum von der großen Karriere auf Eis legen. Die attraktive Blondine arbeitet seitdem als Trainerin. Um den Chef Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew) nach einem Schlaganfall zu unterstützen, wird Ava die neue Co-Trainerin des Steinkamp-Kaders. Für ihren neuen Job startet Ava ein neues Leben in Essen. Doch einfach ist das nicht, denn dafür hat sie ihre Freundin zurücklassen müssen. Nun heißt es erstmal, sich zurechtzufinden.

Laura Egger möchte jungen Frauen Mut machen Nicht nur die Rolle Ava Grothe wird auf besondere Herausforderungen und neue Begegnungen treffen. Auch Schauspielerin Laura Egger bekam einen neuen Einblick in die Welt des Eiskunstlaufs. „Als Kind hat mich mein Papa immer zum Schlittschuhfahren mitgenommen hat. Allerdings meistens, um einen Puck zu von A nach B zu befördern und nicht um ästhetische Bahnen zu ziehen", verriet die 34-Jährige.

Dass die gebürtige Erdingerin eine lesbische Rolle übernommen hat, ist für die Schauspielerin eine gute Gelegenheit, das Thema präsenter zu machen. „Ich denke, die Wichtigkeit kann gar nicht hoch genug eingestuft werden. Homosexuelle Menschen finden zwar seit geraumer Zeit deutlich mehr Raum in unseren Medien, allerdings bezieht sich das mehr auf die Liebe zwischen Männern, als die Liebe zwischen Frauen", erklärte Laura Egger und möchte damit vor allem jungen Menschen Mut machen: "Damit junge Frauen, die ihre Sexualität noch finden und homosexuelle Tendenzen an sich selbst feststellen, Identifikationsfiguren haben und sie wissen: ‚Ah - da draußen sind ganz viele, die so ticken wie ich'."