"Missing: Dead or Alive?": Alle Infos zur True-Crime Miniserie von Netflix

Netflix geht mit einer neuen, eigens produzierten Dokureihe an den Start. Die True-Crime-Doku "Missing: Dead or Alive?" begleitet US-amerikanische Polizisten bei der Suche nach als vermisst gemeldeten Personen. Doch was taugt die Miniserie, die ab dem 10. Mai auf Netflix verfügbar ist?

Handlung und Release True Crime ist für Netflix schon lange ein Erfolgsgarant. Egal ob der eher harmlose "Tinder-Schwindler" oder die "Ted Bundy Tapes", echte Verbrechen sorgen immer wieder für gute Quoten beim Streaming-Anbieter. Es ist also kein Wunder, dass Netflix wieder einmal nachlegt. In der Miniserie "Missing: Dead or Alive?" begleitet ein Kamerateam eine Spezialeinheit im US-Bundesstaat South Carolina, die auf die Suche nach vermissten Personen spezialisiert ist. Alle vier Episoden werden ab dem 10. Mai verfügbar sein und versprechen, spannend und dramatisch zu werden. Doch ist das in diesem Fall angebracht?

Trailer

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

In der jüngeren Vergangenheit musste sich Netflix bei seinen Dokumentationen des Öfteren dem Vorwurf stellen, individuelle Schicksale zu dramatisieren und für hohe Aufrufzahlen auszunutzen. In der Doku "MH370: Das verschwundene Flugzeug" beispielsweise kommen bei Detailfragen zum Ablauf des Absturzes anstatt tatsächlichen Experten größtenteils Familienangehörige der Opfer zu Wort, deren Aussagen genutzt werden, um eine verschwörungstheoretische Sicht des Absturzes zu vertreten. Hohe Quoten sind hier offensichtlich wichtiger als objektive Fakten und Ermittlungsergebnisse, traumatisierte Angehörige werden schamlos ausgenutzt.