"Herbe Mischung": TV-Kritik zur Komödie im Ersten

Die Grundidee ist ja nicht schlecht: Zahra (Peri Baumeister) und der in München lebende Israeli Benni (Trystan Pütter) sind seit einem knappen Jahr schwerstens ineinander verliebt. Als Bennis Opa überraschend stirbt, muss der junge Mann zur Beerdigung nach Tel Aviv. Zahra, eine Deutsche, die sich nie groß Gedanken über ihren aus Ägypten stammenden Vater, geschweige denn Religion machte, wird dort plötzlich als Araberin stigmatisiert. Anfangs versucht das junge Paar noch, jenes heikle biografische Detail der jüdischen Familie gegenüber zu verheimlichen. Doch leider haben auch in Israel Lügen kurze Beine. Der ARD-Mittwochsfilm "Herbe Mischung", den der aus Israel stammende Regisseur Dror Zahavi ("Kehrtwende") bereits 2015 für den Bayerischen Rundfunk inszenierte, leidet unter seinen klischeehaften Figuren und unnötig didaktischen Dialogen, die man ihnen ins Drehbuch geschrieben hat.

Figuren, die sich permanent erklären

Was ist der Unterschied zwischen dem Leben und schlechtem Fernsehen? Im echten Leben tun die Menschen Dinge und reden manchmal nebenher. In jenem Leben, das schlechtes Fernsehen abbildet, erklären die Figuren ohne Unterlass alles, was sie tun. Dabei streuen sie wichtige Informationen über ihre Vergangenheit und Motivationen ein, damit auch diese eher jetzt als gleich vom Publikum als "verstanden" abgehakt werden können. Leider haben sich Annabel Wahba und Barry Thomson in ihrem Drehbuch für "Herbe Mischung" an dieser Regel des schlechten Fernsehens orientiert.