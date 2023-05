"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Infos zur neuen Folge

"Hallo Mama! Mein Handy ist kaputt": So oder so ähnlich beginnen die Nachrichten, die Betrügerinnen und Betrüger massenhaft per SMS oder über Messenger-Dienste an arglose Menschen schicken. Ihr Ziel: Von den meist älteren Opfern Geld zu ergaunern, etwa in dem sie mit einer erfundenen Geschichte um eine Banküberweisung bitten. Die Polizei spricht von einem "Enkeltrick 2.0". Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" möchte in der neuen Ausgabe Prävention leisten.