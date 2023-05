Deutscher Filmpreis: Das waren die großen Gewinner des letzten Jahres

Nach dem Filmpreis ist vor dem Filmpreis – ganz in diesem Sinne fiebern wir dem Deutschen Fernsehpreis 2023 entgegen. Bevor es am 12. Mai 2023 in Köln wieder einmal glamourös und spannend zugeht und zahlreiche Deutsche Fernsehstars über den Roten Teppich schreiten, nehmen wir uns Zeit für einen Rückblick auf die großen Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2022.

Deutscher Fernsehpreis 2022 – Die Favoriten Die Jury sprach Nominierungen in 28 von insgesamt 30 Kategorien aus. Berücksichtigt wurden dabei Formate aus den Bereichen Unterhaltung, Fiktion, Information und Sport. Die Werkkategorien nach Sendergruppen, inklusive Personenkategorien, kamen im Vergleich zu folgender Verteilung: Mit 25 Nennungen stand das ZDF an der Spitze, gefolgt von der ARD mit 24 Nennungen. Auf RTL Deutschland fielen 16, auf Netflix acht sowie auf ProSiebenSat.1 sieben Nennungen. Schließlich folgten Sky (fünf), MagentaTV (vier), Amazon Prime und Welt mit jeweils einer Nennung. Unter den Favoriten befanden sich unter anderem der Mehrteiler „The Billion Dollar Code“ von Netflix sowie „Der Pass“, eine Drama-Serie auf Sky. Stark konkurriert, dennoch als einer der großen Gewinner wurde „Faking Hitler“ (RTL+) gehandelt. In der Unterhaltungskategorie galten „Wer stiehlt mir die Show?“ (ProSieben) und in der Information „Kevin Kühnert und die SPD“ (NDR) als Anwärter auf den Preis.

Deutscher Fernsehpreis 2022 – Eine Nacht für die Kreativen Im Jahr 2022 wurde die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises erstmals an zwei Abenden veranstaltet. So wurden am 13. September 2022 in der „Nacht der Kreativen“ die Gewerke hinter der Kamera ausgezeichnet. Die Kategorien lauteten Bester Schnitt, Beste Regie, Beste Kamera, Beste Musik, Bestes Buch sowie Beste Ausstattung. Bereits an diesem Abend konnten sich einige Anwärter über mehrere Auszeichnungen freuen.

Sky, ZDF und ARD jubeln mehrfach Die Streaming-Serie „Der Pass“ von Sky erhielt je einen Preis für die Beste Kamera und für die Beste Regie. Als Meistgenannte konnten ZDF und ARD in mehreren Kategorien punkten, unter anderem mit der historischen Event-Serie „Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit“, deren Ausstattung und Musik prämiert wurden. Netflix lieferte mit „Gladbeck“ den Preisträger für den Besten Schnitt. ProSieben war mit „Wer stiehlt mir die Show?“ und RTL mit „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ vertreten.

Auszeichnung im Abo? Jan Böhmermann und sein Team vom „ZDF-Magazin Royale“ lieferten an diesem Abend mit der Auszeichnung für das Beste Buch in der Kategorie Unterhaltung eine große Überraschung. Böhmermann, Markus Hennig, Hanna Herbst und Nora Nagel konnten es selbst kaum glauben, denn bereits ein Jahr zuvor, beim Deutschen Fernsehpreis 2021, gewann das Team in derselben Sparte. Ob Böhmi & Co. klammheimlich ein Abonnement auf den Preis abgeschlossen haben, wissen wir spätestens, wenn der diesjährige Preisträger in dieser Kategorie veröffentlicht wird.

Deutscher Fernsehpreis 2022 – „Die TV-Highlights des Jahres“-Gala Der zweite Abend des Deutschen Fernsehpreises 2022 war hochkarätig besetzt und nicht weniger spannend. Einer der großen Gewinner war Schauspieler Moritz Bleibtreu in seiner Rolle als Kunstfälscher Konrad Kujau in der RTL+-Serie „Faking Hitler“. Obwohl die Auszeichnung als „Bester Schauspieler“ für den großartigen Bleibtreu nicht die erste in seiner Karriere war, so scheint seine Freude über diese Anerkennung stets aufs Neue groß zu sein. Die Produktion, in welcher der ebenfalls brillante Lars Eidinger die Rolle des „stern“-Reporters Gerd Heidemann übernahm, räumte im Laufe des Abends einen zweiten Preis als „Beste Drama-Serie“ ab.

Weitere Preisträger:innen Für ihre Darstellungen in der ARD-Thriller-Serie „Schneller als die Angst“ erhielt Schauspielerin Friederike Becht den Preis als „Beste Schauspielerin“. Bei der Preisverleihung für die „Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung“ freute sich Preisträger Giovanni Zarrella ganz in seinem sympathischen, italienischen Temperament. Er bekam den Preis für sein Engagement in „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF. Als „Beste Unterhaltungsshow“ wurde „Wer stiehlt mir die Show?“ von und mit Joko Winterscheidt prämiert. „Die Wannseekonferenz“ (ZDF) verließ die Verleihung als „Bester Fernsehfilm“.

Überall ein Hit: “LOL - Last One Laughing” Die erst seit April 2021 laufende Amazon-Produktion „LOL – Last One Laughing“ mit Michael Bully Herbig brach bei Amazon Prime Video bereits alle Rekorde. Die Serie, deren 3. Staffel erst vor Kurzem ausgestrahlt wurde, konnte sich schon früh über Auszeichnungen freuen. Nach dem Deutschen Comedypreis und dem Deutschen Entertainment Award folgte zu Recht der Deutsche Fernsehpreis 2022 in der Kategorie „Beste Comedy/Late Night“. Damit konnte sich Michael Bully Herbig mit seinen „ernsten“ Comedians gegen die zwei starken Formate „ZDF-Magazin Royale“ sowie „Die Carolin Kebekus-Show“ durchsetzen.