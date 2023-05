Heiße Anspielungen mit Teigtaschen beim "perfekten Dinner"

Noch schnell die Badelatschen abgestreift und rein in die roten High Heels. "War klar, dass Doro heute optisch abliefert", freut sich Lisa (30) schon im Vorfeld auf die schicke "Das perfekte Dinner"-Gastgeberin. Auch Max (33) bezeichnet die gebürtige Polin und Mutter dreier Kinder als "Blend-Granate" – um es allerdings psychologisch zu differenzieren: "Hinter ihrer taffen Fassade verbirgt sich so viel. Man erfährt von ihr immer Neues, was einen in den Grundfesten erschüttert."