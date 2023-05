Apple-Serie "High Desert": Schrill, zugedröhnt und total diskret!

Zwischen Mutterkomplex, Tablettenabhängigkeit und einem Neuanfang als Privatdetektivin: Patricia Arquette muss in der vergnüglichen Dark-Comedy-Serie "High Desert" erst wieder Halt in ihrem Leben finden.

Doch was unter Regie von Emmy-Gewinner Jay Roach ("Recount") rasch zur Tragödie hätte werden können, stellt sich in der achtteiligen Produktion als schwarze Komödie heraus. Denn unterkriegen lässt sich Peggy trotz aller Schwierigkeiten nicht. Zwar holen sie in ihrem bisweilen mit Drogen übertünchten Bewusstsein immer wieder Erinnerungsfetzen an ihre Mutter ein, doch ein neues Ziel vor Augen gibt ihr zumindest ein wenig Halt: Sie will Privatermittlerin werden und das in der abgewrackten Kanzlei von Bruce Harvey (Brad Garrett).