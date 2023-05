Andreas Kieling: So geht es dem Naturfilmer nach dem lebensgefährlichen Bärenangriff

Andreas Kieling ist Deutschlands bekanntester Tierfilmer und liebt seine Arbeit. Doch ungefährlich ist der Job sicher nicht: Das stellte sich nach einem neuen Facebook-Beitrag heraus, in dem Kieling von einem Bärenangriff berichtete.

Seit Jahrzehnten ist Andreas Kieling um den ganzen Globus unterwegs, um spannende Tierdokumentationen zu drehen. Um den Lebewesen so nah wie möglich zu sein, riskiert er so einiges, denn: Manchmal laufen die Dreharbeiten nicht wie geplant und die Wildnis kann gefährlich sein. In seinem neuesten Facebook-Beitrag veröffentlichte der 63-jährige Tierfilmer ("Kielings wildes Afrika") nun Bilder von einem Bärenangriff.