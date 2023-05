"ARD Wissen: Mein Körper. Mein (Mehr-) Gewicht": TV-Kritik zur Doku

Bin ich zu dick, muss ich mich womöglich dafür schämen, und schadet mein Gewicht meiner Gesundheit? – Zu einem Zeitpunkt, da zumindest in der Model-Welt die Welle wieder rückwärts schwappt – Dünnsein ist wieder in -, unternimmt "ARD Wissen" den Versuch, ein wenig Licht ins Dunkel des Übergewichts und von Adipositas (Fettleibigkeit) zu bringen. Ausgangspunkt ist die globale Body-Positivity-Bewegung, die sich gegen die Stigmatisierung Übergewichtiger wendet. Doch in Zeiten von Social Media werden die Fragestellungen, die mit der eigenen Körperlichkeit zusammenhängen, nicht wirklich unkomplizierter.