Jennifer Lopez: Darum könnte sie Daniel Craig ersetzen und die erste weibliche James Bond-Darstellerin werden

In den vergangenen Jahren hat sich Jennifer Lopez einen Namen als Schauspielerin gemacht. So spielte die "Jenny from the Block"-Interpretin in zahlreichen Filmen wie "Darf ich bitten?", "Schwiegermonster" und "Hustlers" mit. In ihrem aktuellen Film "The Mother" (bei Netflix verfügbar) spielt Lopez eine toughe FBI-Agentin, die ihre Tochter vor Serienkillern beschützen muss. Eine gute Vorbereitung, um zukünftig als weibliche James Bond auf den Leinwänden zu erscheinen?