Guildo Horn: Darum empfiehlt er Deutschland nach ESC-Desaster eine Pause vom Wettbewerb

Für Schweden war es ein Traum: Das Land gewann den "Eurovision Song Contest 2023" – Für Deutschland war es ein Desaster. Die Metal-Band "Lord of the Lost" landete auf dem letzten Platz. Nun meldete sich der ehemalige Teilnehmer Guildo Horn zu Wort.

Wieder eine Enttäuschung und die Welt schaute dabei zu: Beim diesjährigen ESC wurde Deutschland von der Dark-Rock-Band Lord of the Lost vertreten. Mit dem Song "Blood & Glitter" schaffte es die Gruppe allerdings nur auf den letzten Platz – den Pokal durfte Sängerin Loreen, die Schweden vertrat, zum zweiten Mal mit nach Hause nehmen. Doch was könnte Deutschland zukünftig tun, um eine bessere Platzierung zu erzielen? Der ehemalige ESC-Teilnehmer Guildo Horn hat einen Rat.

"Richtig mitgenommen wurde ich zu keinem Zeitpunkt"

"Das Licht am Ende des Tunnels scheint leider aus!", lautet Horn Urteil zum Auftritt von Lord of the Lost. Er fühle sich "schwer an unsere aktuelle Fußball-Nationalmannschaft erinnert: Seit Jahren bleiben die Erfolge aus, aber auf Funktionärsebene wagt man keinen echten Neuanfang."