Grill den Henssler: Wontorra und Henssler teilen gnadenlos gegeneinander aus

Top-Team am Grill und im Frotzeln: Lauta Wontorra (rechts) gibt ihrem Chef Steffen Henssler ordentlich Kontra. Fotoquelle: RTL / Basti Sevastos

Starkes Team im Urlaub und am Grill: Moderatorin Aminata Belli (rechts) und ihre Mutter Sabine duellierten sich mit Henssler bei der Vorspeise. Fotoquelle: RTL / Basti Sevastos

Die Bellis konnten mit ihrem "Mutter-Tochter-Ding" zufrieden sein: Sie bezwangen Henssler in der Vorspeise 26:24. Fotoquelle: RTL / Basti Sevastos

Mama Simonetti zauberte das Risotto, Sohnemann Riccardo nahm Hensslers Glückwünsche entgegen: Der Star-Koch unterlag in der Hauptspeise 24:26. Fotoquelle: RTL / Basti Sevastos

Perfekte Vorbereitung: Elke Mangolt (rechts) probte ihr Dessert "Salzburger Nockerln" in den letzten drei Wochen 21-mal - also an jedem Tag. Fotoquelle: RTL / Basti Sevastos