"Bauer sucht Frau": Emotionale Aussprache nach "Fummel"-Eklat

Bei Hobbybauer Heiko auf La Palma und seinem Basti brauchte es eine kleine Auseinandersetzung, bis die beiden Singles näher zusammenkamen. Auch bei Pferdezüchterin Katrin und Schweizer Marc kommt es zur Aussprache.

Wechselbad der Gefühle bei "Bauer sucht Frau International" (RTL): Zwischen Hobbybauer Heiko und seinem Hofherren Basti, einem Modefotografen aus Berlin, ist die Lage angespannt. Der 40-Jährige wünscht sich mehr Interesse von dem Landschaftsgärtner aus La Palma an seinem Leben und mehr emotionale Nähe anstelle von Dates, bei denen nur die Arbeit im Vordergrund steht.

Doch Heiko geht das Kennenlernen weiter pragmatisch an. Nach dem Vulkanausbruch im vergangenen Jahr müssen die Dächer der Finca noch von Asche geeinigt werden. Eine echte Herausforderung für den Hofherren, der unter Höhenangst leidet. Doch Heiko reicht ihm seine Hand und führt ihn behutsam aufs Dach. "Er hat mir Sicherheit gegeben", freut sich Basti. Auch Heiko ist der Körperkontakt sichtlich angenehm: "Das war die erste große Berührung, ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig", strahlt er.

Basti und Heiko kommen sich näher Als Basti ihn dann bittet, sich doch etwas näher zu ihm zu setzen, reagiert Heiko plötzlich abweisend: "Ich setzte mich doch jetzt nicht hierher, und wir fummeln", ätzt er. Basti ist vor den Kopf gestoßen. "Das habe ich nicht verstanden", sagt er. Heiko: "Der Basti war in seiner Welt und ich in meiner, und wir haben uns nicht mehr verstanden."

Am nächsten Tag ist es Basti, der wieder auf den gelernten Landschaftsgärtner zugeht. Dass beide Männer Interesse aneinander haben, ist offensichtlich, aber werden sie ihre kommunikativen Hürden überwinden können? Um seinen guten Willen zu zeigen, lässt sich Heiko auf eine Fotosession mit Profi Basti ein und das, obwohl er sich selbst auf Fotos "immer hässlich" findet. Doch bei Basti fühlt er sich in den richtigen Händen: "Er war total einfühlsam", sagt der 46-Jährige.

Da das Ende der Hofwoche naht, müssen die beiden Singles nun klären, ob sie sich wiedersehen wollen. "Für mich ist es heute wichtig, dass er mir sagt, was er wirklich will. Er muss es mir jetzt sagen", betont der Hobbybauer. Er bittet Basti am Strand zu einer Aussprache und öffnet sich dabei überraschend: "Es ist da ja was entstanden bei mir ... Du hast irgendwas angezündet. Was denkst Du?", will er wissen.

Basti ist auf die Frage vorbereitet, hat sich "krass viele Gedanken gemacht", wie er sagt. "Ich möchte nicht, dass es hier endet", erklärt der 40-Jährige. Mit Tränen in der Stimme sagt er zu Heiko: "Ich möchte dich in mein Leben einladen. Und wenn du das magst, dann möchte ich aber auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, bis wir uns wiedersehen."

Auch bei Heiko entlädt sich nun die emotionale Spannung. Der sonst so taffe Single hat ebenfalls Tränen in den Augen: "Ich habe es mir gewünscht, so sehr! Das ist ein super schönes, warmes Herzgefühl", schwärmt er.

Happy End für Katrin Auch bei Miniponyzüchterin Katrin aus Kärnten hat es am Ende der Hofwoche mit dem humorvollen Marc aus der Schweiz gefunkt. Die beiden necken sich und verteilen Küsschen. "Ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, mit der ich so viel lachen kann", schwärmt der Hauswart, "es scheint einfach zu passen zwischen uns." Das sieht auch Katrin so: "Es war wirklich eine wunderschöne Zeit, und ich würde dich schon gern weiter kennenlernen."

Noch ganz am Anfang steht hingegen Bauer Johannes aus Niederösterreich. Der 27-Jährige lädt nach einem ersten Kennenlernen im Gasthof gleich drei von vier Bewerbern mit zur Hofwoche ein. In "Bachelor"-Manier verteilt der Bauer Blumensträuße an seine Favoriten. Und in Argentinien treffen die Konkurrentinnen Luisa ("Ich bin ein Fan von mir selbst!") und Sybille am Flughafen erstmals aufeinander. Vom Bauern ist nichts zu sehen, ein Fahrer kutschiert die beiden Frauen erst mal ins Hotel und erklärt den Frauen, dass sie Ezequiel erst am möchten Tag treffen werden. Luisa: "Mañana heißt morgen? Okay, nicht schlimm. Wir sind ja auch total im Ar..."