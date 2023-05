Tatort-Darstellerin Furtwängler über Umweltschutz: "Das hat nichts mit einer politischen Ausrichtung zu tun"

Maria Furtwängler ist den meisten als Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm bekannt. Sie setzt sich immer wieder für Geschlechtergerechtigkeit ein. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" erklärte sie nun, warum Arten- und Klimaschutz für alle wichtig ist.

Maria Furtwängler ist nicht nur "Tatort"-Kommissarin und Mutter, sondern auch Aktivistin. So gründete sie unter anderem 2016 mit ihrer Tochter Elisabeth die MaLisa Stiftung, um sich für die Rechte diskriminierter Mädchen und Frauen einzusetzen. Aufgrund ihres sozialen Engagements wurde im März 2018 eine Berufliche Schule im südbadischen Lahr nach ihr benannt. Nun möchte sie sich zusätzlich für den Klimaschutz starkmachen, wie sie der "Bild am Sonntag" erklärte.

Auf die Frage, warum sie sich für dieses Thema engagiere, erklärte Furtwängler: "Weil ich verstanden habe, dass die Welt, in der ich mich für Gleichberechtigung einsetze, in Gefahr ist." Weiter erläuterte sie: "Ich finde, wir müssen Artenschutz und Klimawandel aus der parteipolitischen und auch ideologischen Ecke holen. Das sind Menschheitsthemen, die gehen uns alle an."