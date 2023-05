Heidi Klum ist nicht nur in Deutschland eine Legende. Das Model gehört zu den einflussreichsten Influencerinnen unserer Zeit. Immer wieder hört man: "Die sieht doch genauso aus wie früher". Aber stimmt das wirklich? Passend zu Klums 50. Geburtstag am ersten Juni gehen wir 30 Jahre in die Vergangenheit und der Frage damit auf den Grund.