Reunion bei "Two and a Half Men"? Melanie Lynskey steht bereit

Nach dem sich "Two and a Half Men"-Star Charlie Sheen und der Erfinder der Show, Chuck Lorre, vertragen haben, scheint vieles möglich. Vielleicht sogar eine Reunion der beliebten Sitcom? Melanie Lynskey, die Charlies Stalkerin Rose verkörperte, stände dafür sofort bereit.

2011 besiegelte Charlie Sheen sein Schicksal als Hauptdarsteller der Sitcom "Two and a Half Men", als er mit einer Brandrede gegen Serienschöpfer Chuck Lorre für Schlagzeilen sorgte. Sheen wurde gefeuert, eine erneute Zusammenarbeit schien undenkbar. Umso überraschender kam da die Nachricht, dass sich Sheen und Lorre wieder versöhnt haben. Und auch zu einer erneuten Zusammenarbeit konnten die beiden sich wieder zusammenraufen: Sheen wird in Lorres neuer Show "How to be a Bookie" in einer wiederkehrenden Rolle auftreten.

Melanie Lynskey wünscht sich Reunion Auch für Co-Star Melanie Lynskey ist das Grund zur Freude. Während der Aufzeichnung der neuen Ausgabe des "Award Circuit Podcast" des Branchenmagazins "Variety" erfuhr die Schauspielerin von der Versöhnung Sheens und Lorres. "Ich wünsche beiden immer das Beste", sagte sie zu der Neuigkeit. "Das ist wirklich wundervoll!"

Die Vorstellung eines Comebacks der Sitcom fand bei Lynskey merklich großen Anklang: "Es gab so viele lustige Momente in dieser Show", sagte die 45-Jährige. "Ich liebe vor Livepublikum aufgezeichnete Sitcoms sehr. Die Energie ist unvergleichlich, vor allem wenn die Leute die Show kennen und lieben!" Sollte es zur Wiedervereinigung kommen, wäre sie definitiv dabei, so Lynskey. Und wenn es nur als Gaststar wäre.

Kommt "Two and a half Man" wirklich zurück? Lynskey spielte in der Serie die Rolle von Rose, der Stalkerin und späteren Geliebten des von Sheen verkörperten Charlie. Nach Sheens Ausscheiden aus der Serie widmet sich Rose stattdessen dem von dessen Ersatz Ashton Kutcher dargestellten Millionär Walden Schmidt. Wie die Geschichte von Rose bei einer Fortsetzung der Hit-Show aussehen würde, ist für Fans eine spannende Frage. Schließlich wurde in der letzten Folge das Geheimnis gelüftet, dass Rose Charlie vier Jahre lang in einer Grube gefangen gehalten hatte.

Dass eine solche Reunion tatsächlich in Planung wäre, ist allerdings nicht bekannt. Zunächst werden Lorre und Sheen ohnehin mit "How to Be a Bookie" beschäftigt sein.