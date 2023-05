Lisa gesteht bei "Bauer sucht Frau International" Teilnahme an Nacktshow "Adam sucht Eva"

Weinbauer Ezequiel bekommt in Argentinien von zwei Single-Frauen Besuch auf seinem Hof. Die Damen könnten unterschiedlicher kaum sein: Sybille setzt auf Gefühl, während Lisa mit ihrem Aussehen punkten will. Zur Hofarbeit trägt sie Pantoffeln, weil sie darin "sexy" aussehe.

In Argentinien startet die Hofwoche für Single Ezequiel bei "Bauer sucht Frau International" (montags und dienstags, 20.15 Uhr, RTL). Der 42-jährige Weinbauer kann die Ankunft seiner Hofdamen kaum erwarten. Sybille und Lisa haben die erste Nacht nach dem langen Flug in einem Hotel verbracht. Die 31-jährige Lisa ist vor dem ersten Zusammentreffen "total aufgeregt", ebenso wie ihre elf Jahre ältere Konkurrentin.

"Vielleicht kommt ja auch Ezequiel eine Nacht zu mir und kuschelt" Bei der Begrüßung umarmt Sybille den Argentinier herzlich und lang – dem Bauern gefällt's: "Das war eine warme Umarmung von Sybille", freut er sich. Und wie ist sein erster Eindruck von Lisa? "Lisa hat mich auch umarmt, aber es war ein bisschen kalt, da war ein bisschen mehr Raum zwischen uns", empfand es der Bauer.

Sybille ist nach dem ersten Treffen schon hellauf begeistert: "Er hat schöne Augen und starke Arme und auch wie er die Haare trägt, mag ich", schwärmt sie. Friseurin Lisa hat indes nicht nur auf die Haare des Bauern geachtet, wie ihr Kompliment verrät: "Er ist sehr sexy und für einen über 40-jährigen Mann noch flott unterwegs", bekundet sie lachend.

Im Haus des Bauern steht zuerst die Wahl des Zimmers an: Während das eine mit einem großen Doppelbett ausgestattet ist, ist das andere kleiner und mit Stockbetten bestückt. Hier schlafen Ezequiels fünf Töchter, wenn sie ihren Vater besuchen. Sybille entscheidet sich für das kleinere Zimmer, sehr zur Freude von Lisa: "Ich breite mich gern aus wie so ein Seestern", sagt sie. "Vielleicht kommt ja auch Ezequiel eine Nacht zu mir und kuschelt", schaut sie optimistisch in die Zukunft.

Lisa datete schon textilfrei bei "Adam sucht Eva" Sybille merkt, dass die rothaarige Lisa eine starke Konkurrenz ist und gibt selbst Gas. Sie überreicht dem Bauern als Erste ihr Gastgeschenk "bevor Lisa stört": Es sind zwei Weingläser, auf denen der Name des Bauern und die Worte Liebe und Glück eingraviert sind. "Es ist eine verrückte Idee, 20.000 Kilometer mit zwei Gläsern zu reisen", zeigt sich der Weinbauer beeindruckt. Dann gesellt sich auch Lisa dazu und kommentiert leicht missmutig: "Dass ich nachgerückt bin, bin ich ja gar nicht gewohnt." "Bauer sucht Frau International" ist nicht die erste Datingshow, an der Lisa teilnimmt. 2021 war sie textilfrei bei "Adam sucht Eva" (ebenfalls RTL) dabei.

Auch die Friseurin hat Gastgeschenke dabei, wenn auch eher spezielle: Eine Instantsuppe im Becher, eine Augencreme, kleine Kerzen mit ihrem Namen darauf ("Dann können wir es uns romantisch machen") und eine Piccoloflasche halbtrockenen Sekt: "Typisch deutsch", erklärt sie dem Bauern. Ezequiel hat noch nie Sekt getrunken, erklärt er sehr zur Überraschung von Lisa: "Dass der überhaupt keinen Sekt kennt, ist fragwürdig", findet sie. Sie selbst bekommt auch ein Gastgeschenk: einen feschen Cowboyhut und ein Paar Gartenhandschuhe für die Mitarbeit – das Gleiche erhält auch Sybille.

Be dem Winzer ist noch alles offen Dann drängt der Bauer zur Arbeit, Ezequiel setzt dabei auf die tatkräftige Mithilfe seiner Hofdamen, die mit ihm Bewässerungsgräben buddeln beziehungsweise zuschütten sollen. Doch dann macht der Bauer große Augen: Lisa erscheint zur Arbeit mit Plüschpantoffeln, und auch Sybille hat augenscheinlich kein festes Schuhwerk eingepackt. "Habt ihr keine Gummistiefel? Arbeit mit dieser Art von Schuhen? Das glaube ich nicht", sagt er verwundert.

"Meine Schuhwahl habe ich so getroffen, dass ich gut aussehe. Ich will ihn ja auch beeindrucken, wenn ich sexy bin", sagt Lisa "und meine Puschelschuhe sind total bequem, und ich kann in denen total gut arbeiten, denke ich mal." Zum Glück hat der Bauer vorgesorgt und mehrere Paare Gummistiefel in seinem Haus.

Lisa kommt beim Arbeiten schnell ins Schwitzen: "Anstrengend! So was macht man ja zu Hause nicht", sagt sie. Als Ezequiel zu ihr kommt, flirtet sie den Bauern direkt an: "Ich habe Dreck in meinem Gesicht", bemerkt sie. Der Bauer reagiert wie erhofft: "Das finde ich sexy!" Lisa: "Ich bei dir aber auch!" Ezequiel freut sich: "Diese Frau hat Power! Ich habe etwas gefühlt", sagt er. Hat der 42-Jährige in der selbstbewussten Friseurin womöglich schon seine Favoritin gefunden? So weit ist es noch nicht, betont der Winzer nach dem ersten gemeinsamen Tag: "Bis jetzt habe ich noch keine Präferenz."