Jens Spahn unterläuft bei "maischberger" verbaler Ausrutscher

Der CDU-Politiker war sich sicher, dass Robert Habecks "Radikalität im Zeitplan" Al-Wazir bei den hessischen Landtagswahlen im Oktober viele Stimmen kosten wird. "Wenn dieses Gesetz, so wie Robert Habeck es vorgeschlagen hat, im Bundestag verabschiedet wird, dann wird die Landtagswahl in Hessen auch eine Abstimmung über dieses Gesetz sein", erklärte der CDU-Politiker. Und er habe "eine Vorstellung davon, wie das ausgeht". Al-Wazir gestand ein, dass die Debatten im Bund "keinen Rückenwind" für die Landtagswahl geben.

Dann rechnete Jens Spahn die Bedeutung der Wärme deutscher Haushalte fürs Klima klein: Deutschland habe zwei Prozent Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß, erklärte der CDU-Mann. Die Wärme in den Gebäuden machten nur 0,7 Prozent aus. "Dass wir das Weltklima damit retten, dass wir das jetzt zwei Jahre früher machen oder nicht, das kann man den Leuten nicht erzählen", fand Spahn und unterstrich: "Das macht fürs Weltklima keinen Unterschied". Einen "Riesenunterschied" mache das Gesetz jedoch, weil es erschwere, die Leute mitzunehmen und Akzeptanz zu schaffen.

Stattdessen gebe es laut Spahn "zig Milliarden Euro an Förderung", damit man den "Volkssturm, die Entrüstung" wieder in den Griff kriege. Für diesen fatalen Ausrutscher – die Verwendung eines vorbelasteten Worts aus der NS-Zeit – entschuldigte sich Spahn umgehend.

Seine Wortwahl war dem CDU-Politiker sichtlich peinlich, Al-Wazir stand das Entsetzen im Gesicht, Gastgeberin Sandra Maischberger sah sich in der Pflicht, umgehend auf den unangenehmen Fehler hinzuweisen. Allerdings entschieden sich alle dafür, den Lapsus nach der Entschuldigung professionell zu übergehen und am Kern der Diskussion zu bleiben.

Unter anderem hier will Jens Spahn bei den Grünen bezüglich ihrer Kompromissbereitschaft einen Wandel erkannt haben. "Wahlen haben also Folgen, und das ist gut", so der ehemalige Gesundheitsminister mit Verweis auf Bremen. Grundsätzlich bleibt jedoch seine Kritik am Heizungs-Gesetz bestehen: Während man sich zu sehr auf den Einbau von Wärmepumpen konzentriere, gebe es zu wenig Chancen für Geothermie, Biomethan oder Bioheizöl.