Dirk Steffens erschüttert: "Auf Bali musste ich weinen"

Dirk Steffens hat als Umweltschützer, der weltweit agiert, schon so einiges erlebt. Doch ein Anblick trieb ihm die Tränen in die Augen und erschütterte den Wissenschaftsjournalisten zu tiefst.

Dirk Steffens reist viel durch die Welt, jahrelang war er für "Terra X" und das ZDF unterwegs: Der 55-Jährige, der inzwischen als Naturexperte bei RTL angeheuert hat, hat viel gesehen und kennt sich aus. Grundsätzlich gehe er alles "eher mit dem Verstand als mit dem Bauch" an. Dennoch wird auch Steffens auf den gemeinsamen Reisen mit seiner Frau, die als Dokumentarfilmerin tätig ist, zuweilen von seinen Gefühlen übermannt. Im Interview mit der aktuellen "Gala" verriet der Journalist, dass ihm auf Bali die Tränen kamen: "Als wir kürzlich zum Sonnenuntergang auf Bali vor lauter Plastikmüll keinen Sand mehr sahen, mussten wir uns in den Arm nehmen, weil es so schrecklich ist, was auf diesem Planeten passiert."

Steffens als Endgegner in der "großen GEO-Show"

Am 20. Mai ist Steffens wieder im TV zu sehen, in "Die große GEO-Show – In 55 Fragen um die Welt" (RTL) tritt er als Endgegner auf. RTL schickt Prominente in andere Länder, wo sie mehr über die Kultur deren Bevölkerung sowie typische Flora und Fauna lernen. Am Ende kehren sie somit als Expertinnen und Experten zurück nach Deutschland, wo sie ihr erworbenes Wissen im direkten Wettkampf mit den anderen Promis testen.