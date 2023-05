"Markus Lanz – Moldawien ungeschminkt": Infos zur Reportage des Moderators

Für seine neue Reportage reist Markus Lanz durch Moldawien. Dabei will der Moderator herausfinden, wie die Menschen in den Grenzgebieten zwischen Russland und den ehemaligen Sowjetstaaten auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine blicken.

Markus Lanz – Moldawien ungeschminkt Dokumentation • 18.05.2023 • 22:15 Uhr

Mehr als ein Jahr nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat sich das Leben vieler Menschen grundlegend verändert – nicht nur in der Ukraine selbst, sondern auch in Nachbarländern wie Moldawien. Um die Lage im zweieinhalb-Millionen-Staat zu beleuchten, wagt ZDF-Talkmaster Markus Lanz nun wieder einmal den Rollenwechsel ins dokumentarische Fach: In "Moldawien ungeschminkt" reist der 54-Jährige mit Autorin Silke Gondolf durch Moldawien, Transnistrien, Gagausien sowie in den Westen der Ukraine.

Pro-russische Demonstranten sorgen für Unruhen Im Fokus steht dabei – stellvertretend für die "postsowjetische Region" – die Republik Moldau. Dort trat im Februar die Regierung unter Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita zurück, nachdem hohe Energiepreise, starke Inflation und nicht zuletzt die russische Invasion in der Ukraine eine Regierungskrise ausgelöst hatten.

Das Land, das im Juni 2022 offiziell als EU-Beitrittskandidat anerkannt wurde, ist stark gespalten: Seit Monaten sorgen pro-russische Demonstranten für Unruhen. Die lokalen Polizeibehörden vermuten hinter den andauernden Protesten sogar ein von Russland gesteuertes Netzwerk. So wurden im März sieben Männer nach Razzien festgenommen. Der Verdacht: Sie sollen Teil einer Gruppe sein, die durch Demonstrationen die Destabilisierung des osteuropäischen Staats vorantreiben wolle.

Doch wie tief ist der Riss wirklich, der sich durch die Bevölkerung vieler ehemaliger Sowjetstaaten zu ziehen scheint? Wie ist die Lage im Baltikum, in Südossetien, Kasachstan – oder eben Moldawien? Gewohnt hartnäckig hakt Markus Lanz an den Grenzgebieten nach, dort, wo pro-russische und pro-westliche Gesinnungen immer wieder aufeinanderprallen. Der ZDF-Mann, der nebenher gerne seine Gesprächspartner fotografiert, spricht mit Studentinnen und Studenten, Geschäftsleuten und Gemüsehändlern. Auch der ehemalige stellvertretenden Außenminister und Generaldirektor des Außenministeriums der Republik Moldau, Iulian Groza, kommt in dem einstündigen Film zu Wort.

Markus Lanz in vielen Ländern unterwegs Es ist nicht das erste Mal, dass sich Lanz mit Silke Gondolf im Ausland auf die Suche nach Antworten begibt: Unter anderem dokumentierte das Duo in den vergangenen Jahre die Lage in Russland (2018), England (2019) und Schweden (2021). Das Konzept scheint anzukommen: Die Doku "Markus Lanz – Amerika ungeschminkt" etwa bescherte dem ZDF im Januar 2022 13,8 Prozent Marktanteil (2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer).

Wirklich überraschend ist die Popularität des Formats angesichts Lanz' eigener Beliebtheit als TV-Talker und Podcaster natürlich nicht. Dazu kommt, dass der Moderator auf seinen Reisen meist als empathischer Beobachter und schlauer Vermittler komplexer Gemengelagen erweist.

Markus Lanz – Moldawien ungeschminkt – Do. 18.05. – ZDF: 22.15 Uhr