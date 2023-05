"Lena Lorenz – Gegen den Schmerz": TV-Kritik zur letzten Folge der neunten Staffel

Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) hat in ihrer letzten Folge der aktuellen Staffel alle Hände voll zu tun: eine Schwangere leidet an chronischen Schmerzen, ihrem Jugendschwarm gesteht sie ihre Gefühle und sie ermittelt zudem nach einem Autounfall.

Ist er etwa ein "besoffener Bauern-Depp, der denkt, sich als Provinz-Politiker alles erlauben zu können"? – Im vorerst letzten Teil (Regie: Sebastian Sorger) der erfolgreichen ZDF-Reihe "Lena Lorenz" kämpft Bürgermeister Schorschi Striebel (Sebastian Edtbauer) gegen den Hass im Netz und die vernichtenden Blicke seiner Stammtisch-Kollegen. Der Grund: Gleich zu Beginn wird er in einen Autounfall verwickelt, der mehr Fragen aufwirft als nur die nach dem Verursacher. Schließlich blickt die ebenfalls in den Crash verwickelte Jenny Fuchs (Alina Fritsch) auf eine bewegte Vergangenheit zurück: Die ehemalige Profisportlerin leidet seit einem Sportunfall unter chronischen Schmerzen. Und da sie nun auch noch schwanger ist, muss sie auf starke Schmerzmittel verzichten. Ob ihre Narbe am Handgelenk und ihr Trauma auf einen zweiten Selbstmordversuch hindeuten – mit Striebel als Kollateralschaden?