Termine & TV-Übertragung: Alle Infos zum Eurovision Song Contest 2024

Der 68. Eurovision Song Contest wird in Malmö in Süd-Schweden ausgetragen. Im letzten Jahr konnte sich das skandinavische Land dank Sängerin Loreen und ihrem Song "Tattoo" gegen die Konkurrenz durchsetzen und ist deshalb in diesem Jahr der Gastgeber.

1. ESC-Halbfinale: Dienstag, 7. Mai, 21 Uhr

2. ESC-Halbfinale: Donnerstag, 9. Mai, 21 Uhr

ESC-Finale: Samstag, 11. Mai, 21 Uhr

Deutscher ESC-Kandidat

Seit dem 16. Februar steht fest: Sänger Isaak wird Deutschland mit seinem Song „Always On The Run“ vertreten. Nachdem Deutschland im letzten Jahr mit der Metal-Band Lord of the Lost auf dem letzten Platz landete, versucht man es in diesem Jahr wieder mit einem eher klassischen Popsong. Deutschland muss sich wie gewohnt nicht im Halbfinale qualifizieren und tritt direkt im Finale an.