Erkaufte Teilnahme? Darum ist Deutschland beim ESC-Finale dabei

Der ESC existiert bereits seit 1956. Doch erst in den Neunzigerjahren wurde der Musik-Wettbewerb so populär, dass die hohen Anmeldezahlen ein Problem für die Organisation darstellten. Deshalb wurde 1996 ein interner Vorausscheid abgehalten, der entschied, welche Länder am ESC teilnehmen durften.

Wütende Geldgeber

Bei dieser Vorauswahl flog der deutsche Vertreter raus, sodass Deutschland keinen Kandidaten zum ESC 1996 in Oslo schicken durfte. Das Problem dabei: Deutschland ist seit jeher der führende Beitragszahler für den Eurovision Song Contest. Deshalb drohten die Verantwortlichen aus Deutschland damit, nur noch solche ESCs zu finanzieren, in denen die Bundesrepublik im Finale vertreten sein würde. Vermutlich aus Angst vor dieser Drohung und den möglichen Konsequenzen entschied die zuständige EBU (European Broadcasting Union), dass den vier größten Beitragszahlern ab 1999 ein Platz im ESC-Finale sicher sein sollte. Erst im Jahr 2011 wurden die sogenannten "Big Four" Deutschland, Spanien, Das Vereinigte Königreich und Frankreich um Italien erweitert und damit zur "Big Five", die wird heute kennen.