Patrick Kalupa über "Dr. Nice": "Ein Ende, womit wirklich keiner rechnen wird"

Nach der ersten Staffel "Dr. Nice" war der Erfolg der ZDF-Serie überwältigend. Am 5. Mai starten die neuen Folgen im TV. Patrick Kalupa schlüpft in die Rolle des etwas anderen Arztes. Nun hat der Schauspieler Details zu den kommenden Episoden verraten - und es soll überraschend werden.

Patrick Kalupa wurde 1979 in Berlin geboren und wohnte lange Zeit in seiner Heimatstadt. Für die Serie "Dr. Nice" ist der Schauspieler in den Norden gezogen. Für den 44-Jährigen eine schöne, neue Erfahrung. "Ich verbringe an der Flensburger Förde aktuell viel Zeit und es ist wunderschön, das macht Spaß. Auch die Leute hier im Norden mag ich sehr", verriet Patrick Kalupa im Interview mit ruhr.24.de .

Patrick Kalupa verrät Details

Mit Spannung wird erwartet, wie die Geschichte von "Dr. Nice" weitergeht. Besonders interessant wird wohl die letzte Folge der zweiten Staffel. "In Folge drei wird es eine größere OP geben, in der etwas wiederhergestellt wird. Das ist das große Steckenpferd von Dr. Neiss. Zudem wird sich auch verliebt – wer in wen sage ich natürlich nicht. Was ich aber schon verraten darf: In der letzten Folge der Staffel wird es ein Ende geben, womit wirklich keiner rechnen wird. Da bin ich mir absolut sicher", erklärt Patrick Kalupa.