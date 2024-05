Hannes Jaenickes Partnerin: Doch wer ist eigentlich Stephanie Krogmann?

Über den Beziehungsstatuts von Hannes Jaenicke wurde lange spekuliert. Der Schauspieler und Umweltaktivist steht seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit. Seine Affären wurden schon öfters in den Medien thematisiert. Mitte April dieses Jahres machte der 64-jährige dann Schluss mit der Gerüchteküche und bestätigte seine Beziehung zu Schauspiel-Kollegin Stephanie Krogmann. Doch wer ist die Frau an seiner Seite?

Hannes Jaenicke beschreibt seine Partnerin Im Januar 2024 zeigte sich Hannes Jaenicke zum ersten Mal mit seiner Lebensgefährtin Stephanie Krogmann bei einer Zirkus-Premiere in München. In der BR-Reihe "Lebenslinien" bestätigte Hannes Jaenicke im April seine Liaison mit Stephanie Krogmann, seiner 38-jährigen Schauspiel-Kollegin, bekannt unter anderem durch kleinere Rollen in "Mein Freund, das Ekel" und unterschiedlichen "SOKO"-Krimis des ZDF.

"Sie ist eine Frau, die nicht beeindruckt werden will, mit einer Rolex oder mit einem Porsche durch die Gegend geistert. Die muss man anders beeindrucken. Das finde ich ziemlich gut", schwärmte Jaenicke von seiner Partnerin.