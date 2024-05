Nachhaltigkeit steht auch bei Ana Silva Tavares‘ Arbeit im Vordergrund. Sie möchte der Fast-Fashion-Bewegung entgegenwirken und arbeitet an neuen Recycling-Verfahren und chemiefreien Farbstoffen. In Frankreich lernt Frederik Fleig die Betreiber einer gemeinnützigen Küche kennen. Gérard Gros und Fourat Troudi sorgen dafür, dass leicht verderbliche Obst- und Gemüsespenden direkt am Großmarkt weiterverarbeitet werden. Die Saucen, Säfte, Suppen und Marmeladen werden an Bedürftige weitergeben. In Dänemark hilft Fleig beim CO2 -sparenden Bauen, in Polen testet er den Zug der Zukunft und in Finnland erlebt er eine moderne Lehrerausbildung.