"Resident Evil: Welcome to Raccoon City": Kritik zum Kult-Horrorfilm mit Kaya Scodelario

Kultig und nicht totzukriegen. Seit über 25 Jahren lehrt die Horror-Reihe "Resident Evil" regelmäßig das Fürchten. 2021 ging es wieder von vorne los: Im Reboot der Computerspielverfilmung dreht sich alles um Claire Redfield (Kaya Scodelario). Trotz des Waschbären ("Raccoon") im Titel geht es in "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" von Johannes Roberts ("47 Meters Down"-Reihe) alles andere als kuschelig zu.

Die Spielverfilmung, die ProSieben nun zum ersten Mal im Free-TV zeigt, geht zurück ins Jahr 1998, in eine Stadt, die am Boden liegt und in der nun das Böse regiert. In Raccoon City war einst das Pharmaunternehmen Umbrella Corporation der größte Arbeitgeber, mittlerweile aber hat der Konzern die Stadt verlassen. Geblieben ist eine verseuchte Ödnis, unter deren Oberfläche das düstere Erbe finsterer Experimente lauert. In diese Stadt, in der sie einst aufwuchs, kehrt Claire Redfield nun zurück. Und sie will herausfinden, was in Raccoon City wirklich geschah ...