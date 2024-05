"The Suicide Squad": Kritik zum Fantasythriller mit Margot Robbie und Idris Elba

Die Spezial-Mission

Als in dem fiktiven südamerikanischen Inselstaat Corto Maltese das Militär die Macht ergreift, erhält die bereits in "Suicide Squad" (2016) auftauchende Regierungsbeamtin Amanda Waller (Viola Davis) die Weisung, ein paar Insassen des berüchtigten Belle-Reve-Gefängnisses für eine Spezialeinheit zu rekrutieren. Die "Task Force X" – so der Name der unter Zwang zusammengestellten Einheit – soll sich nun im Reboot des Fantasythrillers, in "The Suicide Squad" (2021), auf das Eiland begeben und dort ein gefährliches Forschungsprojekt zerstören. Schnell begreift der Söldner Bloodsport (Idris Elba), dass er ein Himmelfahrtskommando anführt. Neben alten Bekannten wie Harley Quinn (Margot Robbie) oder Rick Flag (Joel Kinnaman) bietet der Streifen also auch Neuzugänge wie Bloodsport oder Peacemaker (John Cena).