"RTL Wasserspiele": Panikattacke und Schlag ins Gesicht - so verlief die Show

Acht rutschfreudige Wasserratten traten zur inzwischen dritten Ausgabe der "RTL Wasserspiele" an: "Make Love, Fake Love"-Liebessuchende Antonia Hemmer "Let's Dance"-Profi Valentin Lusin, Ballermann-Stimmungskanone Isi Glück, "Unter uns"-Schauspielerin Jess Maura, Moderatorin Nina Moghaddam, Reality-TV-Star Adriano Salvaggio, Handball-Weltmeister Pascal Hens und "Kampf der Realitystars"-Gewinner Serkan Yavuz. Als Badespaß-Oase diente der Siam Park auf Teneriffa. Eigens mit dem Schlauchboot auf die Insel gepaddelt kam Oliver Pocher, der sich sein goldenes Pfeifchen umhängte und verkündete: "Der Bademeister is back!" Na dann: Mögen die Wasserspiele beginnen!

Nach einem Wettschwimmen durchs Wellenbad begannen die sechs Vorrundenspiele. Beim Spiel "Wellenschanze" wurden die Promis mit 50 km/h über eine zwei Meter hohe Welle gezogen und mussten dabei Bälle in einen Reifen werfen. "Es war so ein Schock, es war wirklich hoch", hielt Antonia Hemmer das Spiel für "völlig geisteskrank". Isi Glück deutete nach dem wilden Ritt auf ihren Schambereich: "Ich haben mich verletzt." Beim Landen kam sie wohl unglücklich auf: "Aua."

Im Spiel "Blindes Huhn" stürzten sich die Promis im Hühnerkostüm die Rutsche runter, dabei wurden sie von den blinden Team-Captains Valentin Lusin und Adriano Salvaggio mit Eiern beworfen. Am Ende wurden alle gesammelten Eier gezählt – natürlich eine Steilvorlage für zotige Sprüche. Die Promis wirbelten gackernd – ja, sie sollten gackern – durch den Wasserkanal, Kommentator Jan Köppen gefiel das fröhliche Treiben: "Wilde Hühner in freier Natur sieht man ja sehr, sehr selten."

"Die Ritter von SUPperlot" war fast schon ein Klassiker: Jeweils zwei Teams stießen sich gegenseitig vom SUP-Board ins Wasser. Serkan Yavuz vermutete Schiebung: "Die Luft, wie viel Bar ist in beiden drin? Möchte ich nachgeprüft haben. Hier ist weniger drin!" Mit einem Kampfschrei schwang er sich aufs Brett. Pocher deutete den Testosteronschub: "Serkan ist hoch motiviert. Hohes Aggressionspotenzial." Harmonischer verlief das finale Duell um den ersten Platz. Standfest beförderte Isi Glück Adriano Salvaggio ins Wasser. Köppen wusste, warum: "Die kennt das, die torkelt viel." Kommentatorin Laura Papendick stimmte zu: "Das ist normal am Ballermann." Köppen ergänzte: "Für sie nicht ungewohnt, dumm von der Seite angemacht zu werden."

Moghaddam entgeht knapp Verletzung: "Ich habe Schwein gehabt"

Das wohl das lustigste Spiel des Abends: "Schwingeling". Dabei hielten sich die Promis so lange wie möglich an einem schwingenden Feuerwehrschlauch fest. "Das war Das war Cirque du Soleil, O, Helene Fischer – ich habe so viele Bilder im Kopf gehabt", lobte Pocher die anmutige Performance von Pascal Hens. Nina Moghaddam schwang noch graziler, allerdings geriet ihr Abgang etwas ruppig und sie bekam die Stehplattform an die Stirn geknallt: "Ich bin bisschen dizzy im Kopf." Sie rekonstruierte: "Ich habe Schwein gehabt, dass das Ding wirklich gegen den Helm und nicht ins Gesicht ist." Am Ende war sie laut Jan Köppen "die stärkste Frau am Schlauch".