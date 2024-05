"Terra X: Zeitreise Heimat – Berlin": Kritik zum zweiten Teil der ZDF-Reihe mit Mirko Drotschmann

Wer schon einmal hungrig durch eine britische Großstadt irrte, hat sie vielleicht schon mal gesehen: "German Doner Kebab" ist eine schottische Fastfood-Kette, die sich auf den Verkauf des bekannten türkischen Fladenbrots mit Fleisch- und Salatfüllung spezialisiert hat. Doch wurde der Döner Kebab wirklich in Berlin erfunden, wie die Legende erzählt? Das ist nur eine der Fragen, der Mirko Drotschmann in der zweiten Folge der "Terra X"-Reihe "Zeitreise Heimat" auf den Grund geht.

Die größte städtische Ausgrabung Deutschlands

Unter Regie von Judith Völker reist der auch als "MrWissen2go" bekannte YouTuber Mirko Drotschmann in die deutsche Bundeshauptstadt. Ziel ist es, wie in der vorherigen Folge über München (in der ZDFmediathek), mehr über die Geschichte der Stadt und ihre Bevölkerung zu erfahren. Im Falle von Berlin ist das besonders spannend: "Jeder Winkel von Berlin erzählt eine andere 'Heimat'-Geschichte", heißt es in der Ankündigung vom Sender. So besucht Mirko Drotschmann unter anderem die Grabungsstätte Molkenmarkt, die größte städtische Ausgrabung Deutschlands.