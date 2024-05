Schock für "Grey's Anatomy"-Fans: Jake Borelli geht

Jake Borelli stieß in der 14. Staffel zur langlebigsten Krankenhausserie der TV-Geschichte. Zunächst spielte er nur einen Praktikanten und hatte seltene Auftritte. Doch schnell wurde er zum Publikumsliebling und rückte nach zwei Jahren in den Hauptcast auf. Dieses Kunststück gelang keinem anderen aus seinem Praktikantenjahrgang.

In der 15. Staffel schrieb Dr. Schmitt dann Geschichte mit dem ersten schwulen Kuss bei "Grey's Anatomy". Er küsste seinen Kollegen Dr. Nico Kim (Alex Landi). In der sechsten Episode jener Staffel outete sich Dr. Schmitt als homosexuell. Am selben Tag outete sich auch Schauspieler Borelli privat.

Abschied in der 21. Staffel

Die Gründe für Borellis Abschied liegen laut "Deadline" in Sparmaßnahmen des Senders. Zudem wurden die Schauspieler- und Autoren-Streiks im letzten Jahr genannt. So wurde die aktuell in den USA laufende 20. Staffel von 20 auf nur zehn Episoden gekürzt. In Deutschland hat ProSieben die Ausstrahlungsrechte am US-Klassiker. Hier läuft aktuell die 19. Staffel.