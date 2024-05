Ungewöhnliche Sänger triumphieren im "Masked Singer"-Finale: "Irgendwas schiefgelaufen?"

Die Hymne zur Show: Der Floh sang "Thank You For The Music" (ABBA). Fotoquelle: ProSieben/Willi Weber

In der zweiten Runde sangen die Flip Flops ihren Highlight-Song "Mr. Brightside" (The Killers) - allerdings im Duett mit dem Mysterium. Fotoquelle: ProSieben/Willi Weber

Stark: Das Duett ("There's No Business Like Show Business / When Will I Be Famous") des Flohs mit dem Mysterium. Fotoquelle: ProSieben/Willi Weber