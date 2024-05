"Ambulance": Kritik zum Actionfilm mit Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal plant einen Banküberfall, der in einem wilden Abenteuer endet. Spannende Verfolgungsjagden und explosive Action-Szenen fehlen nicht in "Ambulance". ProSieben zeigt den Actionfilm erstmals im Free-TV.

Manchmal kommt es anders, als geplant

Der US-Soldat Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) braucht 231.000 US-Dollar, um die lebensrettende Operation seiner schwerkranken Frau zu bezahlen. In seiner Not wendet er sich an seinen wohlhabenden Adoptivbruder Danny (Jake Gyllenhaal), der einen riskanten Bankraub plant. Doch das krumme Ding geht schief. Schon bald finden sich die Brüder in einem Rettungswagen als Fluchtfahrzeug wieder – zusammen mit einem angeschossenen Cop und einer überaus taffen Notfallsanitäterin (Eiza González) als Geisel. Der Film "Ambulance" (2022), der nun bei ProSieben erstmals im Free-TV zu sehen ist, beruht auf dem dänischen Film "Ambulancen" von Laurits Munch-Petersen aus dem Jahr 2005.