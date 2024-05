"Gift": Kritik zum ARD-Thriller mit Julia Koschitz, Maria Furtwängler und Heiner Lauterbach

Das Geschäft mit der menschlichen Tragödie

Etwa ein Prozent der in Deutschland erhältlichen Medikamente gilt als gefälscht, hieß es 2017, als Daniel Harrichs Politthriller "Gift" im Ersten Premiere feierte. Hört sich nicht besonders viel an? Wenn man jedoch bedenkt, wie viele Leben, wie viel Leid die Summe der Fake-Medikamente kostet, offenbart sich eine von Menschen gemachte Tragödie. In Entwicklungs- und Schwellenländern liegt die Quote unwirksamer oder gar gefährlicher Präparate sogar um ein Vielfaches höher. Pharmahersteller, Banken und Lobbyisten profitierten von diesem Geschäft. Der preisgekrönte Investigativ-Journalist und Filmemacher Daniel Harrich, im März 2024 sorgte er für den Film "Am Abgrund" zum ARD-Thementag "#unsereErde – Kampf um Rohstoffe", thematisierte den großen Medikamentenschwindel 2017 in seinem Film "Gift".